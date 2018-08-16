Допоможи собі сам. Цьогоріч держава припинила фінансувати пересадження органів за кордоном. Тож українці змушені самостійно шукати гроші на дороге лікування. Серед них і 17-річний Даниїл. На чию допомогу розраховувати хлопцеві з тяжким захворюванням крові, далі в сюжеті.

У своєму здоровому житті, так Даниїл називає час до лікарні, він навчався в технікумі, займався кікбоксингом і малював. Діагноз, який встановили в травні цього року, розділив життя підлітка та його рідних на до і після.

"Я попал сюда с неожиданным поворотом, так получилось, что костный мозг дал отбой небольшой, временный. Сейчас есть шансы. Есть все. Спасибо, огромное спасибо фонду "Таблеточки", который нам помогла с очень дорогостоящим препаратом "Докагеном",- каже Даниїл Ляшов.

Ліки необхідні хлопцеві, щоб його захворювання не переросло в лейкемію, тобто рак крові. Ціна "Докагена" для батьків непосильна. Вони живуть у прифронтовому Сєвєродонецьку, дохід у сім'ї невеликий. По допомогу мама хлопця звернулася до фонду "Таблеточки".

"Он не зарегистрирован в Украине, его нельзя купить в украинских аптеках , поэтому он доставался за рубежом - 15 ампул. 10 ампул уже введено, 5 начнут введение с этого понедельника. Общая стоимость 15 ампул больше 21 тыс. евро",- говорить Юлія Ноговіцина, директор Департаменту з роботи із сім'ями та підопічними благодійного фонду "Таблеточки".

Дізнавшись про діагноз, батьки хотіли самі стати донорами кісткового мозку. Але за медичними критеріями вони не підходять, тому неродинного донора шукають уже за кордоном, там і проведуть дороговартісну трансплантацію.

"Была выбрана клиника в городе Бынгащ, Польша. Там трансплантация стоит 111 тысяч евро , включая поиск донора",- каже Юлія Ноговіцина, директор Департаменту з роботи із сім'ями та підопічними благодійного фонду "Таблеточки".

Даниїл налаштований оптимістично, вірить у своє одужання. Але при згадці про рідних, які залишилися далеко, у прифронтовій зоні, не може стримати сліз.

"Скучаешь больше всего по своим родителям, по родственникам, когда они там находятся, я нахожусь здесь. Конечно трудно все переносить, поэтому как-то так",- розповідає Даниїл Ляшов.

Сім'я зверталася до волонтерів, стала в чергу за допомогою від держави. Але реальну підтримку надав тільки фонд "Таблеточки". Допомогти хлопцеві можна, надіславши смс із текстом "Даниїл" на номер 88100. Вартість повідомлення 5 гривень. Послуга доступна для всіх мобільних операторів, окрім контрактних номерів. Даниїл чекає кожного смс, адже це його єдиний шанс вижити.