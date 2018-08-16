16 августа, в Киеве ожидается еще одна гроза с мощными ливнями, предупреждает "Укргидрометцентр".

"В случае сильного ветра все окна домов должны быть плотно закрыты, на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. А в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии", - предупреждают в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА, передает lb.ua.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, а температура днем от +26 до +28 градусов.

В КГГА также сообщили, что сильный ливень с градом, который прошел в столице в ночь на 16 августа внес коррективы в движение некоторых маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Так, КП "Киевпастранс" предупреждает, что на улице Глубочицкая в направлении улицы Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса путей песком. На месте работают коммунальщики.

Кроме того, два упавших дерева заблокировали с 5:00 выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27,30, а также движение троллейбусов №2 в направлении метро "Шулявская", троллейбусов до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута №30 "улица Милославская - станция Зенит". В настоящее время движение восстановлено.

На ул. Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, из-за чего были заблокированы несколько троллейбусных маршрутов.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.