Пробки в Киеве: затопило тоннель на "Дорогожичах" (видео) [ Редактировать ]
Из-за сильного ливня, который накрыл Киев в ночь на 16 августа, затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции столичного метро "Дорогожичи".
По информации спасателей, в местах подтоплений уже откачано 45 кубометров воды.
"Проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева", - сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Также сообщается, что в результате непогоды на улице Братиславская, 8А, в Деснянском районе столицы металлическая вышка мобильной связи "Киевстара" свисает с 5-этажного жилого дома.
"На месте остаются спасатели КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи", - добавили в ведомстве.
Кроме того, возле метро "Черниговская" под мостом предоставлялась помощь по буксировке трех подтопленных автомобилей.
Также в результате непогоды были повалены 14 деревьев.
Тем временем стало известно, что ливень в Киеве повторится с новой силой.
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