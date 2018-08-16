Из-за сильного ливня, который накрыл Киев в ночь на 16 августа, затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции столичного метро "Дорогожичи".

По информации спасателей, в местах подтоплений уже откачано 45 кубометров воды.

"Проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева", - сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Также сообщается, что в результате непогоды на улице Братиславская, 8А, в Деснянском районе столицы металлическая вышка мобильной связи "Киевстара" свисает с 5-этажного жилого дома.

"На месте остаются спасатели КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи", - добавили в ведомстве.

Кроме того, возле метро "Черниговская" под мостом предоставлялась помощь по буксировке трех подтопленных автомобилей.

Также в результате непогоды были повалены 14 деревьев.

Тем временем стало известно, что ливень в Киеве повторится с новой силой.