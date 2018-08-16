В ночь 16 августа, на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград".

Стихия нанесла огромный урон имуществу магазинов и самому торговому центру, передает "Информатор".

Вода мощным потоком пронеслась с улицы Крещатик в подземный переход на Бессарабской площади, где затопила множество магазинов.

Дальше грязевой поток водопадом стек на нижний этаж "Метрограда". Там находятся фудкорты и интернет-кафе ASUS CyberZone. Эта часть торгового центра пострадала сильнее всего. Пол затоплен, повреждено имущество фудкортов и интернет-кафе. С потолка свисают вырванные мощным потоком розетки. На данный момент там работают помпы, которые высушивают пол нижнего этажа.

Администрация "Метрограда" сразу после затопления позвонила владельцам магазинов. Многие из них уже на месте, занимаются ликвидацией последствий. Некоторые торговые точки пострадали меньше - вода просто испачкала пол. Те же магазины, у которых товар находился на полу, пострадали больше всего, ведь вода серьезно повредила имущество.

На вопрос как они собираются ликвидировать последствия затопления, представители ТЦ иронично ответили журналистам: "Само высохнет".