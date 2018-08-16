Ирина не в состоянии позаботиться о себе и должна убыть, считает миграционная служба. Фото: Aftonbladet

Миграционная служба Швеции отказалась продлить вид на жительство украинке, которая выжила во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года и лишилась ноги.

В день теракта 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов, сообщает Aftonbladet.

Она провела в больнице три недели, ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину даже посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

Но Миграционная служба Швеции после этого отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе и поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.

Миграционная служба считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Ирине и ее дочери дали две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию, но она собирается обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Месяцем ранее в столице Мексики украинку застрелили на глазах у мужа в годовщину свадьбы.