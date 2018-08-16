16 августа курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с прошлым днем.

Курс продажи вырос сразу на 13,24 копейки - до 27,7531 гривны за доллар, а курс покупки - на 10,3 копейки до 27,4028 гривны за доллар, сообщает BIN.ua.

Что касается евро, то средний курс покупки повысился на 12,76 копейки - до 31,0219 гривны за евро, а курс продажи повысился на 14,63 копейки до 31,6869 гривны за евро.

Примечательно, что НБУ на 16 августа укрепил курс гривны до 27,45 гривен за доллар.