Курс доллара "взлетел" в обменниках 16 августа [ Редактировать ]
16 августа курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с прошлым днем.
Курс продажи вырос сразу на 13,24 копейки - до 27,7531 гривны за доллар, а курс покупки - на 10,3 копейки до 27,4028 гривны за доллар, сообщает BIN.ua.
Что касается евро, то средний курс покупки повысился на 12,76 копейки - до 31,0219 гривны за евро, а курс продажи повысился на 14,63 копейки до 31,6869 гривны за евро.
Примечательно, что НБУ на 16 августа укрепил курс гривны до 27,45 гривен за доллар.
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