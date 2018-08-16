Чотири британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії

Британські винищувачі перехопили 6 російських СУ-24 над Чорним морем. Це сталося 13 серпня, але королівські ВПС повідомили про інцидент лише напередодні.

Чотири британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії після повідомлення про наближення російських бомбардувальників до кордону НАТО.

У Міністерстві оборони РФ інформацію про перехоплення заперечили.