Британські винищувачі перехопили російські СУ-24 над Чорним морем [ Редактировать ]
Британські винищувачі перехопили 6 російських СУ-24 над Чорним морем. Це сталося 13 серпня, але королівські ВПС повідомили про інцидент лише напередодні.
Чотири британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії після повідомлення про наближення російських бомбардувальників до кордону НАТО.
У Міністерстві оборони РФ інформацію про перехоплення заперечили.
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