Дотримувати Мінських угод укотре закликали Росію в Держдепі США. Відповідну заяву оприлюднила у Twitter речниця відомства Гізер Ноєрт.

Вона зазначила, ОБСЄ виявила на сході України 4 нові російські комплекси радіоелектронної боротьби. А це - черговий доказ того, що Кремль безпосередньо бере участь у конфлікті.

Тож Ноєрт наголосила, Москва має виконувати свої зобов'язання і вивести війська з українських територій.