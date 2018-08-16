В Австралії почалася масштабна пожежа [ Редактировать ]
Австралійський штат Новий Південний Уельс у вогні. Пожежники нарахували аж вісімдесят осередків займання. Останніми днями через небувалу посуху полум'я знищило територію у понад тисячу гектарів, повідомляє BBC.
Вогонь роздмухує сильний вітер - близько ста кілометрів на годину. Небо затягнуло густим димом. Нині в Австралії зима, тож такі пожежі для країни - аномальне явище.
Тиждень тому місцева влада оголосила в штаті надзвичайний стан.
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