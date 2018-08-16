Трагедія в Генуї: в Італії оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
В Італії через обвал мосту в Генуї оголосили надзвичайний стан. Таке рішення ухвалив прем'єр Джузеппе Конте на прохання місцевої влади. Це дає можливість виділити кошти - п'ять мільйонів євро, на подолання наслідків аварії зі спеціального фонду.
Відповідальною за трагедію політик визнав компанію-оператора, на балансі якої була споруда. В уряді їй погрожують відкликати ліцензію.
Нагадаю, через обвал ділянки мосту 2 дні тому загинули щонайменше 39 людей. Серед травмованих - двоє українців. Сьогодні в Італії день жалоби за загиблими.
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