Сьогодні в Італії день жалоби за загиблими

В Італії через обвал мосту в Генуї оголосили надзвичайний стан. Таке рішення ухвалив прем'єр Джузеппе Конте на прохання місцевої влади. Це дає можливість виділити кошти - п'ять мільйонів євро, на подолання наслідків аварії зі спеціального фонду.

Відповідальною за трагедію політик визнав компанію-оператора, на балансі якої була споруда. В уряді їй погрожують відкликати ліцензію.

Нагадаю, через обвал ділянки мосту 2 дні тому загинули щонайменше 39 людей. Серед травмованих - двоє українців. Сьогодні в Італії день жалоби за загиблими.