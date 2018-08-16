У французському парку за чистотою стежать ворони [ Редактировать ]
За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося і чого пернаті можуть навчити людей, дивіться далі.
На варті чистоти в тематичному парку П'юї-дю-Фу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники. За порядком відтепер тут стежить загін із шести ворон. Їх навчили підбирати дрібне сміття - недопалки, обгортки, папірці, і зносити до спеціальних скриньок. Коли птах кладе туди свою "здобич", отримує смачну винагороду.
"Ворони - товариські птахи, які зазвичай живуть зграями. До того ж, дуже розумні. Якщо ворона зрозуміла, що за кожен папірець отримуватиме смаколика, то готова "працювати" так цілий день",- розповідає Крістоф Габурі, дресирувальник птахів у парку П'юї-дю-Фу.
Пернатим вдавалося кілька разів обдурити свого "тренера", отримавши їжу за шматочки простої деревини. Проте таке трапляється нечасто, каже дресирувальник. Адже ворони - старанні учні, і попри їхню репутацію, можуть підбирати не лише те, що блищить.
"Мені ці птахи завжди подобалися, та зазвичай їх недооцінюють. Тепер люди можуть поглянути на їхні таланти з іншого боку, і це мене тішить найбільше",- говорить Крістоф Габурі, дресирувальник птахів у парку П'юї-дю-Фу.
Є у птахів-санітарів і глобальніша місія - виховувати людей. Адже хіба можемо ми зватися розумними істотами, якщо навіть ворони знають, куди треба кидати сміття?
"Насправді, коли птахи збирають недопалки, це ненормально. Бо це мають робити люди - ось, що ми хочемо показати", - каже Крістоф Габурі, дресирувальник птахів у парку П'юї-дю-Фу.
Охайні птахи відвідувачів парку вражають і надихають.
"Таке видовище змушує замислитися, а що ми можемо зробити, аби планета стала чистішою",- розповідає Ерік Жан-Марі, відвідувач парку.
"Прекрасна ідея! Птахи показують, що ми маємо робити. Це чудово!",- говорить Неллі Пуаро, відвідувачка парку.
Фахівці в П'юї-дю-Фу працюють з воронами не перший рік. Ідея долучити пернатих до прибирання з'явилася під час традиційних "пташиних шоу", які влаштовують у парку. Там ці птахи підбирали троянди і дарували їх глядачам. Хоча тепер їхнє завдання - не таке приємне, дресирувальники запевняють, для ворон - це гра, від якої вони отримують задоволення.
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На заході Франції в тематичному парку незвичайні прибиральники
За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося дресирувальникам і чого пернаті можуть навчити людей, дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'юї-дю-Фу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники.
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