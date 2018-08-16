У Пекині стартувала світова виставка роботів [ Редактировать ]
Світова виставка роботів стартувала в китайській столиці. Свої новинки презентують виробники з усього світу - усього понад 300 компаній.
Ось це величезний кажан від німців. Траекторія його польоту виводиться на екран комп'ютера, тож її можна корегувати.
А цей робот зуміє приготувати коктейль за хвилину. Його вартість 300 тисяч доларів. На експозиції показали і робота-копію китайської баскетбольної зірки.
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