У Аргентині розпочався Чемпіонат світу з танго [ Редактировать ]
У столиці Аргентини - Буенос-Айресі у розпалі Чемпіонат світу з танго. Нині танцівники з усього світу змагаються в категорії "Постановне танго".
На відміну від імпровізації, коли учасники не знають, під яку музику рухатимуться, тут номер готують заздалегідь. Тож учасники можуть продемонствувати усю свою майстерність.
Чемпіонат світу з танго розпочався цього понеділка, у ньому змагаються близько півтисячі пар. Переможця оголосять 22 серпня.
по теме
В Аргентині стартував відбір учасників на чемпіонат світу з танго
У Буенос-Айресі триває відбір учасників на чемпіонат світу з танго. Понад півтисячі пар прибули в столицю Аргентини, щоб поборотися за кубок. Фінал відбудеться 21-22 серпня
Українська збірна на чемпіонаті Європи здобула 26 нагород
Українці завоювали 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород - у підсумку команда посіла 8 місце
Чемпионат Европы: украинские синхронистки завоевали еще одно "серебро"
Украинки набрали 94.6000 балла
В Аргентине авто вылетело с эстакады на огромной скорости (видео)
Водителем автомобиля был 19-летний молодой человек
История любви: чем покорила сердца украинцев семейная пара из Запорожья?
Семейная пара из Запорожья уже покорила сердца украинцев своими танцами - что необычного в их номерах?