У столиці Аргентини - Буенос-Айресі у розпалі Чемпіонат світу з танго. Нині танцівники з усього світу змагаються в категорії "Постановне танго".

На відміну від імпровізації, коли учасники не знають, під яку музику рухатимуться, тут номер готують заздалегідь. Тож учасники можуть продемонствувати усю свою майстерність.

Чемпіонат світу з танго розпочався цього понеділка, у ньому змагаються близько півтисячі пар. Переможця оголосять 22 серпня.