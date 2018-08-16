Гость жестоко убил киевлянина из-за телевизора (видео) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева на улице Радужной зарезали мужчину из-за телевизора.
"Между хозяином квартиры и гостем возник конфликт из-за телевизора, который визитер хотел забрать. Ссора закончилась поножовщиной: гость несколько раз ударил хозяина квартиры ножом, после чего спрятал труп в комнате, забросав вещами", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Когда вернулась домой сожительница хозяина квартиры, злоумышленник все ей рассказал и заставил убрать в помещении.
Чтобы избежать наказания, нападавший собирался сбежать на неподконтрольную территорию Донбасса.
Задержали злоумышленника в Полтавской области. Им оказался 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в Киеве. За убийство киевлянина ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Запорожской области во время распития спиртного поссорились товарищи, что также закончилось поножовщиной.
по теме
Пограбування ювелірної крамниці: правоохоронці вивчають відео з камер спостереження
Троє невідомих у масках увірвалися в магазин, застрелили охоронця та забрали коштовності
У Києві пограбували ювелірну крамницю: загинув охоронець
Чоловіки в масках увірвалися в магазин, кілька разів вистрелили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і втекли на темно-синій авітівці
Убийство в ломбарде Киева: появились фото момента ограбления
Общая сумма ущерба составляет свыше 5 миллионов гривен
В Киеве во время ограбления ломбарда убили охранника (фото)
В Киеве в районе станции метро "Нивки" трое мужчин застрелили охранника
Украинскому рэперу порезали лицо и изувечили его питомца (фото)
В Киеве, при попытке ограбления, был избит рэпер Дмитрий Решетник