В Деснянском районе Киева на улице Радужной зарезали мужчину из-за телевизора.

"Между хозяином квартиры и гостем возник конфликт из-за телевизора, который визитер хотел забрать. Ссора закончилась поножовщиной: гость несколько раз ударил хозяина квартиры ножом, после чего спрятал труп в комнате, забросав вещами", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Когда вернулась домой сожительница хозяина квартиры, злоумышленник все ей рассказал и заставил убрать в помещении.

Чтобы избежать наказания, нападавший собирался сбежать на неподконтрольную территорию Донбасса.

Задержали злоумышленника в Полтавской области. Им оказался 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в Киеве. За убийство киевлянина ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Запорожской области во время распития спиртного поссорились товарищи, что также закончилось поножовщиной.