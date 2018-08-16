В Тернополе на улице Яремчука мужчина выстрелил в руку капралу полиции.

Мужчина стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже вечером 15 августа, сообщает местное издание 0352.ua.

За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия, им удалось задержать 29-летнего гражданина. В содеянном он сознался. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку.

Потерпевшей полицейской оказали медпомощь в травмпункте и госпитализировали.

Ткм временем в США полицейская застрелила окровавленного "зомби" с тесаком.