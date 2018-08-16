Житель Тернополя подстрелил полицейскую из винтовки (фото) [ Редактировать ]
В Тернополе на улице Яремчука мужчина выстрелил в руку капралу полиции.
Мужчина стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже вечером 15 августа, сообщает местное издание 0352.ua.
За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия, им удалось задержать 29-летнего гражданина. В содеянном он сознался. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку.
Потерпевшей полицейской оказали медпомощь в травмпункте и госпитализировали.
Ткм временем в США полицейская застрелила окровавленного "зомби" с тесаком.
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