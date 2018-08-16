Малыша облили кипятком в детсаду под Кропивницким [ Редактировать ]
Воспитательница ошпарила кипятком полуторагодовалого малыша в Кировоградском областного специализированном доме ребенка нового типа.
"Служебная проверка закончилась. ОГА инициировала комплексную проверку с участием пожарных, представителей Госпродпотребслужбы, Службы по делам детей. 20 августа будет окончательное решение", - прокомментирова руководитель департамента здравоохранения Олег Рыбальченко, передает УНН.
Что касается работницы заведения, которая допустила небрежность по отношению к ребенку, то женщина написала заявление об увольнении.
"Женщина с детьми не общается. Она написала заявление на увольнение. Завершена ли процедура увольнения - мне не известно. Ее уволят или по заявлению, или в соответствии со статьей. Заканчивается проверка, ждем выводов правоохранителей", - сообщил Рыбальченко.
Ребенок выздоровел и вернулся в заведение.
На днях рассерженный одессит облил ребенка кислотой на Французском бульваре.
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