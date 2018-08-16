Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в Facebook.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

В июле ФСБ России задержала проводника поезда Ковель-Москва - гражданина Украины Сергея Бугайчука.