Отмена поездов: Омелян предложил пускать в Россию только на медведях [ Редактировать ]
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в Facebook.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
В июле ФСБ России задержала проводника поезда Ковель-Москва - гражданина Украины Сергея Бугайчука.
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