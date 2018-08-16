В Киеве, на улице Щербаковского в Святошинском районе, возникший на дороге конфликт между водителем маршрутного автобуса и мотоциклистом, закончился стрельбой.

"После аварии между водителями транспортных средств вспыхнул конфликт, после чего водить байка начал стрелять", - сообщает dtp.kiev.ua в "Инстаграм".

Всего было произведено 10 выстрелов, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что словесная перепалка сначала переросла в драку, а затем мотоциклист достал пистолет и открыл огонь. Оба участника конфликта задержаны, на месте работают правоохранители.

Тем временем житель Тернополя подстрелил полицейскую из винтовки.