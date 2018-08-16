В Киеве расстреляли водителя автобуса (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Щербаковского в Святошинском районе, возникший на дороге конфликт между водителем маршрутного автобуса и мотоциклистом, закончился стрельбой.
"После аварии между водителями транспортных средств вспыхнул конфликт, после чего водить байка начал стрелять", - сообщает dtp.kiev.ua в "Инстаграм".
Всего было произведено 10 выстрелов, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уточняется, что словесная перепалка сначала переросла в драку, а затем мотоциклист достал пистолет и открыл огонь. Оба участника конфликта задержаны, на месте работают правоохранители.
Тем временем житель Тернополя подстрелил полицейскую из винтовки.
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