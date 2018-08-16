За три месяца проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 квадратных километров территории.

"Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", -сообщил командующий ООС Сергей Наев, передает "Интерфакс-Украина".

Наев напомнил, что за это время под украинский контроль были возвращены населенные пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область).

Командующий ООС подчеркнул, что за это время украинские военнослужащие не нарушали минские договоренности и соблюдали прекращение огня с 1 июля.

Он также рассказал, что с 30 апреля в зоне проведения операции были задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, с начала проведения ООС количество блокпостов на территориях Донецкой и Луганской областей было уменьшено со 147 до 43, 6 из которых - мобильные.

Кроме того, за этот период были проверены на наличие взрывоопасных предметов 1,5 тыс. га местности, около 30 км дорог и почти 15 га акватории моря.

"За неполные три месяца подразделения объединенных сил обнаружили и уничтожили свыше 64 тыс. взрывоопасных предметов", - отметил Наев.

Напомним, в июле подразделения Объединенных сил провели удачную операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.