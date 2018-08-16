Под Тернополем поезд снес пенсионерку [ Редактировать ]
В поселке Великие Борки Тернопольской области поезд насмерть сбил пожилую женщину.
Женщина переходила пути в неположенном месте вечером 15 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Ее личность полицейскими еще устанавливается. На вид погибшей 65-70 лет.
По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.
Несколькими днями ранее под Харьковом пассажирский поезд также сбил пенсионера насмерть.
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