В поселке Великие Борки Тернопольской области поезд насмерть сбил пожилую женщину.

Женщина переходила пути в неположенном месте вечером 15 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Ее личность полицейскими еще устанавливается. На вид погибшей 65-70 лет.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.

Несколькими днями ранее под Харьковом пассажирский поезд также сбил пенсионера насмерть.