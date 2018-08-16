Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб 15 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне.

67-летний мужчина на своем велосипеде столкнулся с грузовиком в центре Лондона. Полиция заявила, что велосипедист скончался на месте, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.

Газета London Evening Standard сообщает, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.

Британцы весьма обеспокоены тем, что их королева лишилась врача, ведь недавно министры провели репетицию подготовки национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II.