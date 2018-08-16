Депутат Святаш и партия "Відродження" упразднят в конституционном порядке АРМА. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор одного из предприятий группы компаний "АИС" - "Укрбизнес ЛТД" Сергей Соколов: "скоро песенка АРМЫ будет спета благодаря партии "Відродження" и лично Дмитрию Святашу, который в отличии от дармоедов, заседающих в Парламенте, решился наконец обрубить голову гидры рейдерства! 14.08.2018 Дмитрий Святаш и 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины проверить на соответствие Конституции Украины предписание законов о легальности создания АРМЫ и ее рейдерских схем, пишет golos.ua.

Также Сергей Соколов призвал всех собственников бизнеса "объединиться и выйти на борьбу с подлым беспределом государственного масштаба!" Он обозначил что "хватит терпеть легализацию рейдерского захвата нашего имущества! Ведь если уже депутаты вышли на борьбу и попытки упразднить законодательные нормы по АРМЕ в конституционном порядке, мы так точно не должны молчать! Лично я готов выстоять в непростой борьбе с преступной государственной махиной, а Вы, готовы защищать свой бизнес?".

Также Соколов отмечает, что сегодня судья Окружного административного суда г. Киева Константин Пащенко удовлетворил коллективное заявление ряда юридических лиц, которые входят в группу компаний "АИС", о применении мер обеспечения иска в отношении имущества Группы путем запрета АРМе совершать какие-либо действия в отношении указанного имущества. В доказательство своих слов он опубликовал фотографии определения Окружного административного суда города Киева по делу № 826/13073/18 от 16.08.2018.