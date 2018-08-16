Приметы на Преображение Господне 2018: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
19 августа для всех христиан связано с великим праздником, который в церковной традиции называется Преображением Господним, а в народе - Яблочным Спасом. Второе название появилось благодаря языческой традиции жертвовать богам часть урожая плодов.
Согласно главной книге христиан, в этот день Иисус Христос узнал о том, что ему назначено быть Спасителем человечества, и пережил Преображение: на его лицо снизошел божественный свет, а его одежды стали белыми и чистыми, как снег.
По обычаю, священнослужители на праздник также обязаны облачаться в белое и проводить освящать приносимые прихожанами фрукты.
Поскольку праздник в народе был очень популярен, то совсем неудивительно, что на Преображение Господне появилось множество примет и суеверий. Некоторые из них хорошо известных до сих пор и даже считаются вполне актуальными.
Яблочные приметы на Преображение Господне
Поскольку "Яблочный спас" - название равноценное официальному наименованию праздника Преображение Господне, то многие приметы в этот день связаны как раз с сочными, наливными плодами, которые считаются визитной карточкой периода конца лета.
Например, наши предки верили, что если по дороге из церкви угостить освещенным яблоком знакомого, друга и даже просто прохожего, то обоим будет счастье. Особой удачей считалось раздать все фрукты и прийти домой с пустыми руками - значит вместе с вами в дверь войдет добро, благополучие, а дом очиститься от всего негативного и в нем будет много места для новых богатств.
Другие интересные яблочные приметы:
- выйдя из церкви, на паперти, откуси кусок освещенного яблока и загадай желание - оно непременно воплотится в жизнь;
- то же самое рекомендовалось делать незамужним девушкам и женщина, загадывая поскорее встретить свою вторую половинку;
- если будешь есть в этот день яблоки один, ни с кем не делясь, - накличешь несчастье;
- начнешь уборку яблок с этого дня - зима будет сытой и пройдет быстро.
Другие народные приметы на Преображение Господне
Стоит отметить и другие интересные приметы на праздник Преображения Господнего.
Например, если в этот день стояла сухая и теплая погода, то зима будет малоснежной и морозной, если было дождливо - стоило ждать снежный январь, а также хмурую мокрую осень.
В этот день не запрещалось работать, наоборот, считалось, что урожай с огорода нужно закончить собирать именно в этот день, иначе овощи не будут лежать долго и быстро испортятся.
Узнайте также, что нельзя делать в Яблочный Спас, а также традиции Яблочного Спаса.
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