Поступление-2018: половина выпускников не умеет сокращать дробь [ Редактировать ]
Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщает, что выпускники 2018 года хуже всего справилась с тестами по математике.
Показательно, что почти половина выпускников не способна выполнить такую простую операцию, как сокращение дроби.
"Наверно, больше всего проблем у нас с математикой. Если по другим предметам ситуация более-менее нормальная, то по математике, к сожалению, у нас динамика результатов не утешительная", - сказал Карандий на пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина".
Первое задание теста основной сессии по математике соответствовало материалу, который школьники изучают в 7-8 классах. Как отметил директор центра, с этим заданием не справилась почти половина всех сдававших данный тест.
"Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное. Но, к сожалению, лишь 52% наших выпускников в 11 классе смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в восьмом классе. Это симптоматично. Это плохо… Есть над чем задуматься. Нужно поднимать вопрос относительно контроля более глубокого и детального, а также усиления изучения математики в основной школе", - сказал он.
Всего на внешнее тестирование по математике в 2018 году пришли 106 тысяч школьников.
Также сообщалось, как абитуриентка из Харькова послала на сдачу тестов ВНО вместо себя "двойников".
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