Эбола в 50-90% случаях приводит к смерти.Фото: Reuters

В Республике Конго 42 человека погибли в результате заражения вирусом Эболы, власти временно запретили передвижение.

Вспышка опасного вируса Эболы распространяется по региону. Медикам известно о 66 случаях инфицирования, сообщает Daily Nation.

Местные жители пытаются бежать из своих домов. Однако в регионе временно запретили передвижение без специальных проверок. Такие меры власти приняли во избежание распространения вируса в другие регионы страны.

Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, как выяснили медики, стал заирский штамм, который вызывает особенно тяжелое течение болезни.

Лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием и в 50-90% случаях приводит к смерти.

Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в Конго.