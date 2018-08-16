Бежать некуда: Эбола "косит" людей десятками [ Редактировать ]
В Республике Конго 42 человека погибли в результате заражения вирусом Эболы, власти временно запретили передвижение.
Вспышка опасного вируса Эболы распространяется по региону. Медикам известно о 66 случаях инфицирования, сообщает Daily Nation.
Местные жители пытаются бежать из своих домов. Однако в регионе временно запретили передвижение без специальных проверок. Такие меры власти приняли во избежание распространения вируса в другие регионы страны.
Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, как выяснили медики, стал заирский штамм, который вызывает особенно тяжелое течение болезни.
Лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием и в 50-90% случаях приводит к смерти.
Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в Конго.
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