Кропивницький попрощався з загиблим на Донбасі бійцем [ Редактировать ]
У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим - бійцем, який 13 серпня підірвався на міні в Мар'їнці на Донеччині.
За місяць військовому виповнився б сорок один рік. На службу до Збройних Сил Михайло прийшов за контрактом на початку липня цього року. Аби рідні не бентежилися, про вступ на службу їм не говорив, а запевнив, що поїхав на заробітки до Польщі. У Михайла залишились старенька мама, дружина та маленька дитина. Поховали героя на Алеї слави Рівнянського кладовища.
"Він загинув героєм, і його пам'ять і його вчинок ніколи не буде забутим, хочу від себе особисто та від військового командування висловити свої співчуття ще раз, Слава Україні! Михайло Слава", - говорить Дмитро Поворознюк, бойовий побратим.
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