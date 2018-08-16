На Луганщині ворог нещадно атакує наші позиції поблизу Луганського та Кримського

Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Російські окупанти й далі обстрілюють позиції Об'єднаних сил із гранатометів та кулеметів за добу 43 порушення режиму тиші.

Вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню "Град" - снаряди розірвалися біля Світлодарська, - повідомили у штабі. На Луганщині ворог нещадно атакує наші позиції поблизу Луганського та Кримського.

На Донецькому напрямку найгарячіше цими днями на околицях Гнутового. На початку доби бойовики поновили обстріли захисників Павлополя та Водяного на приморській ділянці фронту.