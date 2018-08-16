Гривна резко упала на межбанке [ Редактировать ]
На закрытии межбанковских торгов 16 августа доллар подорожал на 22 копейки в покупке и на 15 копеек в продаже.
При этом, торги по доллару начались с активного роста спроса на валюту, что взорвало котировки, сообщает "Минфин".
Ближе к полудню торги по доллару были на пике активности. Спрос на валюту превышал предложение. При этом НБУ не выходил на рынок в более публичном формате аукциона.
После обеда торги снова проходили в формате роста спроса на валюту, что подтянуло котировки вверх. Как только НБУ перестал заливать валюту в "тихом" формате - курс пошел вверх.
Таким образом до закрытия торгов:
- доллар подорожал до 27,75/27,78 гривны - на 22/15 копейки,
- евро подорожал до 31,64/31,66 гривны - на 38/36 копейки,
- рубль подорожал до 0,4156/0,4162 гривны - на 0,0054/0,0051 копейки.
При этом, 16 августа курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с прошлым днем.
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