Доллар подорожал на 22 копейки, а евро - на 38. Фото: capital.ua

На закрытии межбанковских торгов 16 августа доллар подорожал на 22 копейки в покупке и на 15 копеек в продаже.



При этом, торги по доллару начались с активного роста спроса на валюту, что взорвало котировки, сообщает "Минфин".

Ближе к полудню торги по доллару были на пике активности. Спрос на валюту превышал предложение. При этом НБУ не выходил на рынок в более публичном формате аукциона.

После обеда торги снова проходили в формате роста спроса на валюту, что подтянуло котировки вверх. Как только НБУ перестал заливать валюту в "тихом" формате - курс пошел вверх.

Таким образом до закрытия торгов:

доллар подорожал до 27,75/27,78 гривны - на 22/15 копейки,

евро подорожал до 31,64/31,66 гривны - на 38/36 копейки,

рубль подорожал до 0,4156/0,4162 гривны - на 0,0054/0,0051 копейки.

При этом, 16 августа курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с прошлым днем.