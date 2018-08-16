У Сумах поховали бійця, що загинув у Іловайському котлі [ Редактировать ]
А в Сумах сьогодні поховали бійця, якого чотири роки вважали зниклим безвісти. Після Іловайського котла рідні 32-річного контрактника Олександра Буйвала не припиняли його пошуків. І лише тепер представники гуманітарної місії "Чорний тюльпан" знайшли останки тіла бійця під селищем Побєда на Луганщині. На прощанні з героєм побували мої колеги.
Від самого ранку на плацу 27-ї Сумської реактивної артбригади шикування. Тут прощаються із військовим Олександром Буйвалом. Побратим Микола Ткаченко розповідає, чоловік був техніком батареї, відповідав за ремонт військових машин. Разом вони виходили з Іловайського котла.
"Майже зразу після Іловайська, коли уже російська армія не заблудившимися десантниками почала воювати, а по справжньому. Це був просто обстріл з території РФ системами залпового вогню "Смерч", - говорить Микола Ткаченко, бойовий побратим загиблого Олександра Буйвала.
Тоді, 3 вересня 2014 року, загинули 17 військовослужбовців Сумської артбригади. Олександра весь цей час вважали зниклим безвісти. Мама, дружина та маленький син, якого чоловік побачив лише раз, коли забирав із пологового будинку чекали свого захисника.
"Я всі дні чекала і думала, я не вірила, поки не приїхали. Я ждала і думала шо він повернеться. Я думала він у полоні. Як хвіртка стукне то я біжу на вулицю думаю, а може його привезли, а може він прийшов", - говорить Надія Буйвало, мати Олександра Буйвала.
Пошуками тіла загиблого опікувалася гуманітарна місія "Чорний тюльпан". Волонтери працюють від літа 2014 року. За цей час знайшли більше семи сотень загиблих українських героїв.
"Было решено собрать группу в полном составе и выехать на место локации. Территория была огромная, поиски были тяжелые, потому что уже было холодно. Груды железа, металлолома, воронки, ямы. Мы все полностью просеевали через сито. И удалось найти фрагменты останков Александра. Для нас это было большим шансом вернуть его домой", - говорить Олексій Юков, керівник пошукового загону гуманітарної місії "Чорний тюльпан" у Слов'янську.
Окрім того, пошуковцям вдалося зібрати докази причетності регулярної російської армії до смерті українських військових.
"Залишки снаряда смерч. За допомогою яких ворог обстріляв наш базовий табір. Такі системи в Воєнторгі не продаються, українською армією не як то кажуть віджималися. І приміняються лише в російській армії. І саме цими системами було завдано удар", - говорить офіцер командування Сумської реактивної артбригади №27.
Після прощання останки загиблого Олександра Буйвала поховали на Алеї слави на центральному кладовищі Сум.
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