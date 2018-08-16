Надпотужна злива накрила Київ цієї ночі. Затопило кілька вулиць у середмісті, а в деяких районах - навіть випав град, шаром у 15 сантиметрів. Синоптики кажуть: це був найпотужніший атмосферний фронт із можливих. Що він залишив по собі та куди рушить далі - Руслан Смєщук розповість.

Негода щільною зливою з градом вдарила по Києву близько третьої ночі - і вирувала лише двадцять-тридцять хвилин. Проте цього часу вистачило, щоб затопити деякі вулиці, завдати значної шкоди місту.

Найбільше постраждав центр столиці. Тут майже миттєво забило ливнівки, вода та рідкий бруд затопили не тільки Хрещатик та Майдан Незалежності, а й підземні торговельні центри.

На деяких вулицях злива топила машини. Так на вулиці Гоголівський вода змила дві автівки та насадила їх на металевий паркан.

Власники автомобілів - підраховували вартість ремонту та чистки двигуна й салону і з журналістами спілкувалися не охоче.

Загалом постраждали десятки автовласників.

"Обстановка тяжелая, потому что таких мест подтоплений, которых мы наблюдаем в Киеве несколько десятков и они образовались моментально. Слой воды по полметра, по метру - некоторые автомобили были затоплены полностью, получили гидроудар - и не могут продолжать движение. Десятки автомобилистов на своей шкуре ощутили, что придется чинить автомобиль", - говорить Влад Антонов, керівник проекту dtp.kiev.ua

Крім того негода повалила сотні дерев по всьому Києву, на деяких ділянках позривала асфальт та бруківку, і найголовніше затопила вулиці тоннами рідкого бруду. На ліквідацію негоди спрямували кілька десятків одиниць техніки - та більше сотні рятувальників та комунальників.

"Очень много грязи убрали и на тротуарах, и на бардюре. Ливневки и стоки все были забиты. Все поснимали тоже. Ну так вот с восьми часов работаем без обеда, в основном сильно много на Крещатике на Майдане - там 15-20 см грязи намыло очень много", - говорить Олена Іллєнко, майстер дорожньої служби.

У мерії зазначили злива пішла дещо неочікувано. Проте попри значну шкоду комунальники впоралися. А шкода таки значна.

"Было повалено 200 деревьев, 8 столбов электропередач и произошло обрушение баннера на центральном гастрономе , пострадавших нет, но есть раздавленные машины, бетонный столб на бульваре у Верховного Совета упал на машину, напополам ее разрубил", - говорить Роман Ткачук, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій.

Наразі усі наслідки негоди ліквідовано.