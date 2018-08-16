Пенсіонер з Одеси облив дітей сірчаною кислотою [ Редактировать ]
В Одесі затримали чоловіка, який облив кислотою дитину. Сталося це напередодні на Французькому бульварі. Діти гралися у дворі під вікнами літнього сусіда, квартира якого розташована на першому поверсі.
Чоловіка дратувало, що діти шумлять, тож не довго думаючи той з вікна хлюпнув на 12-річного хлопчика сірчаною кислотою. Дитина дістала опіки шиї, голови та тулуба. А зловмиснику загрожує до семи років за ґратами.
"За місцем проживання підозрюваного було вилучено сірчана кислота. Дитина направлена у лікарню для встановлення характеру ушкоджень", - говорить Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.
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