Британец убил телевизором любовника бывшей и пустился в пляс

В британском Бирмингеме мужчина сбросил телевизор на любовника своей бывшей. А после убийства плясал от радости. После этого Гевин Кесей принял наркотики, залез на башню и угрожал полиции сброситься с нее