Мешканець Тернополя вийшов на балкон і підстрелив поліцейську [ Редактировать ]
У Тернополі поранили жінку-копа. Чоловік відкрив вогонь із балкона свої квартири. Каже, хотів просто налякати дівчину. Натомість поцілив у плече. Зараз постраждала в лікарні, оговтується після операції. Стрільця вдалося затримати - це 29-річний тернополянин, неодноразово судимий за крадіжки.
"В мене подзвонив телефон, і я підняла трубку, і може секунд двадцять поспілкувалася по телефоні відчула різкий біль. В мене сам телефон випав з руки", - говорить Вікторія Тихонова, потерпіла, поліцейський РПОП ГУНП в Тернопільській області.
"З якою метою ви стріляли? - Хотів настрашити, але щоб попасти, настрашити може і хотілось", - говорить підозрюваний.
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