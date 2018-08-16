У Києві байкер обстріляв водія автобуса [ Редактировать ]
Не поділили дорогу. У столиці водій автобуса та мотоцикла - не могли визначитися, хто має поступитися шляхом. Почалося зі словесної перепалки, потім в хід пішли кулаки.
А за декілька хвилин мотоцикліст дістав зброю і відкрив стрілянину. Водія автобуса госпіталізували з пораненням, а стрільця затримали.
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