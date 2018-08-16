На Троещине драка закончилась перестрелкой

Не только воруют, но еще и стреляют. Сегодня утром палили недалеко от столичного рынка на Троещине. По словам очевидцев, началось все с драки. Но в итоге - двое мужчин в больнице с огнестрельными ранениями