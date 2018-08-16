У короні та в товаристві загадкового брюнета. Сьогодні королева поп-музики Мадонна - святкує своє 60-річчя. День народження - співачка вирішила відзначити в Маракеші. І здається, на зіркову пенсію зовсім не збирається.

Перші селфі у 60. У свій день народження королева епатажу Мадонна як завжди вірна собі - яскрава, в чудовій формі та при короні.

Шок і епатаж - її найкращі друзі з дитинства. Їй поклоняються і ненавидять. Її завалюють - квітами і судовими позовами. А їй наче того й треба. Новий альбом, новий образ, новий скандал.

Мадонна увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніша співачка в історії звукозапису. За свою музичну кар'єру вона продала понад триста мільйонів записів по всьому світу на касетах, дисках та платівках. Та от парадокс колекціонери чи не найбільше цінують - піратські копії. Такий собі знак фанатської любові.

"Она в принципе не давала на них никакого разрешения, но поклонники от себя решили, вот таким образом сделат. Пластинки с маленьким тиражом очень дорого стоят", - говорить Олег Гасіч, колекціонер.

Колекціонер Олег Гасіч знає про вініл геть усе. Платівок Мадонни в його колекції кілька десятків. Це один з найдорожчих примірників. Дістати такий для колекціонера справжня удача.

"Это пиратский пикчер, диск Мадонны он выпущен очень лимитированным тиражом - то есть 300 копий. Поэтому он собственно он и дорого стоит, потому что найти его крайне сложно", - говорить Олег Гасіч, колекціонер.

Та які б почуття не викликала творчість зірки, шанувальники і хейтери сходяться в одному - зовнішності шістдесятирічної діви можна тільки позаздрити.

Секрет її краси? Тренування, харчування, а може й молоді коханці, яких у Мадонни було чимало. До речі у День народження, який діва святкує в Маракеші, поряд з нею знов помітили загадкового незнайомця.