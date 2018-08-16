Під завалами мосту в Генуї - можуть залишатися ще 10-20 людей

Під завалами мосту в Генуї - можуть залишатися ще 10-20 людей, повідомили у прокуратурі міста. Наразі відомо про 39 загиблих, півтора десятка людей лишаються у лікарнях, з них двоє українців. Італійська влада оголосила надзвичайний стан у регіоні. Непроста і політична ситуація в країні - Олена Абрамович розповість про що йдеться.

Час прояснити кілька принципових моментів заявили сьогодні в Єврокомісії. І після кількох слів співчуття на адресу італійців перейшли до конкретики - Євросоюз не заважає Італії розвивати інфраструктуру, а навпаки допомагає. З наріканнями на жорстку політику економії Брюсселя, нагадаю, після руйнування мосту виступав італійський віце-прем'єр.

"За період 2014-20 років для Італії передбачено два з половиною мільярди євро з європейських фондів на інвестиції в мережеву інфраструктуру, як-от: дороги та залізницю. У 2018 Єврокомісія також затвердила інвестиційний план для італійських автошляхів, який дозволить отримати 8 з половиною мільярдів євроінвестицій, зокрема й для регіону Генуя", - говорить Крістіан Спар, речник Єврокомісії.

Не причетний ЄС ще й тому, що італійський міст, який обвалився у вівторок, лише два роки тому реконструювали. Цей автошлях входить до переліку доріг європейського значення, тож його стан мав би відповідати європейським нормам, наголосили в Брюсселі.

"Безпеку таких автошляхів мають гарантувати, перевіряти і за потреби покращувати згідно з процедурами, затвердженими директивами ЄС. А відповідальні за це - національні органи влади", - говорить Крістіан Спар, речник Єврокомісії.

Відповідальність за трагедію італійська влада перекладає на національного оператора доріг - компанію Autostrade. І подумує позбавити її права обслуговувати автошляхи країни. Руйнування мосту підірвало й рейтинги керівної партії. Адже місяць тому міністр інфраструктури пропонував заморозити всі великі проекти будівництва доріг. А в самій партії довгий час заперечували, що споруда в небезпечному стані.

"Час від часу нам розказують казку, нібито міст Моранді скоро завалиться. Ця споруда може стояти ще 100 років, якщо отримуватиме звичайне технічне обслуговування за стандартні кошти".

Цю цитату вже прибрали із сайту партії "П'яти зірок", проте італійські журналісти підняли її з архівів. Ситуація стає надзвичайною не лише в районі Генуя, пишуть місцеві ЗМІ, а й у політичному полі країни.