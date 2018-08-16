Председатель правления государственного Аграрного фонда Андрей Радченко, назначенный на эту должность в феврале 2015 года, все это время работал без официального трудоустройства. Об этом сообщил один из бывших сотрудников Аграрного фонда на условиях анонимности. По его словам, такой "подвешенный" статус, как ни странно даже на руку фактическому руководителю АФ, так как в отличие от контракта, который пересматривается каждый год, позволяет занимать пост предправления бессрочно, сообщает capital.ua.

"Нет контракта - нет ежегодной переаттестации. Почему этот вопрос упустил Андронов (государственный секретарь Минагрополитики Владислав Андронов, в чьем ведении находится все кадровые вопросы ведомства - ред.) мне не известно", - сказал он.

Согласно уставу АФ, глава правления назначается на должность Кабинетом Министров с подачи Минагрополитики, которое и подписывает затем контракт с руководителем.

Отметим, что при Андрее Радченко финансовые показатели Аграрного фонда значительно улучшились - компания вышла в плюс и планомерно наращивает долю рынка зерна и продуктов его переработки. С другой стороны, не имея официально оформленного контракта, в котором определены обязанности сторон и срок действия, на него не распространяются параметры ответственности, в том числе материальной. Также неопределенный статус руководителя ставит под вопрос легитимность всех подписанных им за три года документов.

Также в контракте указывается уровень заработной платы председателя правления, которую определяет орган управления - Минагропрод. Однако за неимением такого документа, заработную плату Андрей Радченко назначил себе сам.

Изначально Аграрный фонд был создан в июле 2005 года как государственное учреждение для реализации госполитики в сфере АПК. В апреле 2013 года госучреждение "Аграрный фонд" было преобразовано в публичное акционерное общество.

По итогам 2017 года доход ЧАО "Аграрный фонд" составил 4,3 млрд грн, чистая прибыль - 94,8 млн грн. По итогам ІІ квартала этого года доход "Аграрного фонда" составил 1 млрд грн, чистая прибыль - 2,2 млн грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке пшеницы составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.