Екологічне лихо: під Черкасами гине риба

Жителі Корсунь-Шевченківського не те що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній - зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема