Одессу окутал черный дым из крематория (видео) [ Редактировать ]
15 августа одесситов напугал сильный дым, который ломил из трубы крематория расположенного на Таировском кладбище.
Ветер разносил дым по всей округе, сообщает местное издание od.vgorode.ua.
В частности, местные жители жаловались на неприятный запах в поселках Дайберг и Таиров.
Очевидцы, проезжающие по трассе засняли огромный черный столб дыма на крематорием:
Несколькими днями ранее под Одессой протестующие перекрыли дорогу.
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