Решение НКРСИ от 14 августа 2018 года вступает в силу с 1 ноября. Илл.: zn.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию в Украине.

Тарифы повышаются в среднем на 9-27% в сравнении с текущими ценами, передает "Интерфакс-Украина".

Решено, что повышение пройдет в два этапа - с 1 ноября 2018 года и с 1 января 2019 года.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии с 1 ноября текущего года увеличится с нынешних 43,85 гривны до 51,3 гривны, а с 1 января 2019 года - до 55,92 гривны.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей с 1 ноября сохранится в размере 55,96 гривны, а с 1 января 2019 года увеличится до 61 гривны.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 ноября 2018 года увеличится с нынешних 35,08 гривны до 37,7 гривны, а с 1 января 2019 года - до 44,74 гривны.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей с 1 ноября сократится с нынешних 44,77 гривны до 42,55 гривны для бюджетных организаций и 43,47 для всех иных, а с 1 января 2019 года увеличится до 48,8 гривны.

За спаренный телефонный аппарат, установленный в коммунальной квартире, максимальная абонплата для населения без почасовой оплаты местных звонков с 1 ноября 2018 года увеличится с нынешних 17,54 гривны до 18,85 гривны, а с 1 января 2019 года – до 22,37 гривны.

Максимальная абонплата за параллельные телефонные аппараты, установленные у разных абонентов (с каждого абонента) без почасовой оплаты местных звонков, с 1 ноября текущего года увеличится с нынешних 26,31 гривны до 28,28 гривны, а с 1 января 2019 года – до 33,55 гривны.

За аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей максимальная абонплата с 1 ноября сократится с нынешних 33,58 гривны до 31,91 гривны для бюджетных организаций и 32,6 гривны для всех иных, а с 1 января-2019 года увеличится до 36,6 гривны.

НКРСИ не стала увеличивать максимальную плату за установку телефона.

Решение НКРСИ от 14 августа 2018 года вступает в силу с 1 ноября.

При этом "Укртелеком" начал испытания по замене домашних аппаратов стационарной телефонной связи на мобильные телефоны.