Под Ривне массово отравились дети и взрослые [ Редактировать ]
В Ривненской области, после празднования свадьбы в кафе, 13 человек попали в больницу с пищевым отравлением, среди них четверо детей.
"После мероприятия, которое состоялось 12 августа, в местную больницу обратилось 13 человек, среди которых девять взрослых и четверо детей. По предварительному диагнозу медиков, у всех констатированы пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез.", – сообщает пресс-служба Нацполиции области 16 августа.
У пяти госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкой.
Ведется расследований по уголовной статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
В эти дни в Харьковской больнице умер мужчина, у которого диагностировали ботулизм. За жизнь его жены борются врачи.
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