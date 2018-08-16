В Ривненской области, после празднования свадьбы в кафе, 13 человек попали в больницу с пищевым отравлением, среди них четверо детей.

"После мероприятия, которое состоялось 12 августа, в местную больницу обратилось 13 человек, среди которых девять взрослых и четверо детей. По предварительному диагнозу медиков, у всех констатированы пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез.", – сообщает пресс-служба Нацполиции области 16 августа.

У пяти госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкой.

Ведется расследований по уголовной статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В эти дни в Харьковской больнице умер мужчина, у которого диагностировали ботулизм. За жизнь его жены борются врачи.