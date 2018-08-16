Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе, а также энергетическую угрозу в виде "Северного Потока-2". Также стороны скоординировали позиции накануне встречи Меркель и Путина. Но главной темой разговора было освобождение украинских заложников в РФ.

Для этого Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявила представитель президента в Трехсторонней контактной группе - Ирина Геращенко.