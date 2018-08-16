Палили и в Тернополе. Средь бела дня неизвестный выстрелил в женщину-полицейского. Она ранена в плечо и сейчас находится в больнице. Подозреваемого задержали. Кто он? И зачем открыл огонь? Расскажут наши корреспонденты.

Все произошло мгновенно - рассказывает Виктория Тихонова. Шла по улице, на минутку остановилась, чтобы поговорить по телефону. И вдруг почувствовала резкую боль в плече. Что ее ранили поняла не сразу.

"Я підняла трубку, і може секунд двадцять поспілкувалася по телефоні відчула різкий біль. В мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила ніби поріз", - говорит Виктория Тихонова, потерпевшая.

Девушка вызвала коллег, которые доставили ее в больницу. Врачи говорят - раненой повезло - пуля прошла в нескольких миллиметрах от артерии.

"Попередній діагноз сліпе порання правої плечової кістки та стороннє тіло правої плечової кістки. Видалено металевий предмет розміром приблизно нуль три сантиметра конічної форми. Якщо б куля потрапила в плечову артерію могла бути загроза життю", - говорит Владимир Карнас, врач ортопед-травматолог ургентной службы Тернопольской коммунальной больницы скорой помощи.

Когда все произошло, на улице никого не было - говорит пострадавшая. Но она обратила внимание, что в многоэтажке напротив открыт балкон.

"Я так зрозуміла що це із балкону я зразу подивилася по сторонам людей поблизу не було нікого", - говорит Виктория Тихонова, потерпевшая.

Именно в этом доме правоохранители и задержали стрелка. Им оказался рабочий, который делал ремонт в квартире.

"Ним виявився житель міста Тернопіль який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, якого затримано порушено кримінальне провадження", - говорит Виталий Сиротюк, начальник следственного отделения Тернопольского отдела полиции.

Почему стрелял в полицейскую - подозреваемый объяснил коротко.

"Хотів настрашити, але щоб попасти, настрашити може і хотілось".

Оружие - по предварительным данным пневматическое ружье - у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу.