На Донбассе сегодня немного спокойнее

На Донбассе сегодня немного спокойнее. Боевики открывали огонь шесть раз возле Крымского и Красногоровки. В районе Луганского стреляли из запрещенных калибров.

Страдают и мирные жители. Из-за постоянных провокаций может закрыться КП "Майорское". Там побывала наш военкор Ирина Баглай.

Пункт пропуска "Майорское", где тысячи людей ежедневно пересекают линию разграничения и на автомобилях, и пешком, - на грани закрытия. Боевики за последнюю неделю несколько раз обстреливали этот участок средь бела дня.

Причем огонь ведут прямо с блокпоста, откуда выезжают на подконтрольную Украине территорию мирные люди. И фактически километр дороги - они находятся на линии огня.

"З того ж самого КПВВ тільки їхнього у них там цілий укрепрайон", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Из-за обстрелов пункт пропуска приходилось уже закрывать. Неделю назад боевики обстреляли прицельно дорогу, когда там уже были люди. Попали в блиндаж и в бронированный армейский Кугуар, который прикрыл гражданские авто.

"Останній випадок довів - тільки вмілі дії водія прикордонного наряду врятувало нас від поранень, а броня кугуара закрила також автомобілі цивільних громадян", - говорит Александр, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Закриття ускладнить і без того життя осіб які вимушені перетинати лінію зіткнення, але збереження життя є одним із найважливіших завдань", - говорит Игорь Заруднев помощник начальника Краматорского пограничного отряда.

Если обстрелы не прекратятся, в командовании Объединенных сил настроены на кардинальные меры. Для безопасности людей готовы закрыть КПВВ. А пока остается один способ - подавлять огонь противника.

"Об'єднанні сили відповідають з усіх калібрів наявних сил і засобів ворог має чітко знати жоден його постріл не залишиться безкарним", - говорит Сергей Наев, генерал-лейтенант командующий Операцией Объединенных сил.

И хотя за три месяца с тех пор, как на Востоке введена операция объединенных сил, количество обстрелов снизилось почти вдвое последние недели российские оккупационные силы все чаще ведут огонь из тяжелых калибров. Под прицелом боевиков - населенные пункты, которые объединенным силам удалось вывести из серой зоны и взять под свой контроль. А это - 15 квадратных километров украинской земли.

"Ми не допустили гібрідної експансії, ми не здали жодного клаптика української землі і поступово рухаємося вперед мета об'єднаних сил, якомога далі відсунути наші позиції від населенних пунктів, щоб убезпечити мирне населення", - говорит Сергей Наев, генерал-лейтенант командующий Операцией Объединенных сил.