Смерть от ботулизма. В Харькове муж и жена отравились вяленой рыбой. Оба попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Мужчину - спасти не удалось. Медики ввели антитоксин, но слишком поздно.

Препарат везли из Киева, где, по распоряжению Минздрава, он находится на хранении. Продолжит - Светлана Шекера.

В харьковскую инфекционную больницу семья попала в понедельник. В тяжелом состоянии. Накануне ели вяленую рыбу.

"У них явные были клинические проявления. Именно ботулизма. Чаще всего это проявляется с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами. Или двоение. У них у обоих это было. Температуры при этом нет", - говорит Лариса Маркуш, и.о. завотделением интенсивной терапии Харьковской областной инфекционной больницы.

В более тяжелом состоянии был мужчина. За его жизнь медики боролись двое суток. Но спасти так и не смогли.

"Вони отримали терапію антитоксином специфічним протиботулінічним, патогенетичну терапію, дихальну підтримку. Ну але на жаль, чоловік, який імовірно отримав більшу дозу токсину, більше з'їв тараньки, він, на жаль, вчора пішов з життя", - говорит Владимир Корсунов, завкафедрой детской анастезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Женщина четвертый день в реанимации. Ей лучше, но прогнозов врачи не дают. И женщине, и мужчине, ввели антитоксин. Но сделали это только через восемь часов. Потому что на всю страну этого препарата закупили только 12 доз. И все хранятся в Киеве.

сх владимир Корсунов заведующий кафедрой детской анастезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования

А чому в Харкові не було антитоксину. Ну це запитання не для Харкова. Його немає в Харкові, він є тільки в Києві. Чому так? На жаль… Це запитання до керівництва медициною взагалі.

Вяленую рыбу семья купила вот в этом магазине - в селе Ковяги. Хозяин говорит - леща приобрел в Харькове, на оптовой базе. Товар там берет вот уже пять лет, и проблем никогда не было.

"Репутация у магазина хорошая. А это так получилось. Рыба взята в Харькове, чек сохранен, все сохранено. Та по человечески вже три дня не сплю. Тяжело очень", - говорит Анатолий Жорник, владелец магазина.

Пришли в магазин с проверкой и сотрудники Госпродпотребслужбы. Оказалось - нарушения с поставкой товара - есть.

"Документи були декларація виробника, але на сьогоднішній день відпровідно до законодавства продукція повинна надходити за товарно-транспортною накладною. Її не було", - говорит Ирина Христоева и.о. первого заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В полиции начали уголовное производство. Владелец магазина за неоформленные документы заплатит штраф. А в Госпродпотребслужбе продолжают искать базу и производителя, которые поставляли некачественную рыбу.