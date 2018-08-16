Скандальный вердикт. В Черкассах убийца получил 5 лет условно. Судьи изменили первоначальную статью на более мягкую. О подробностях этого громкого дела расскажет Станислав Кухарчук.

На этих кадрах Сергея Бондаренко из ночного клуба пинками выводит призер соревнований по боям без правил Илья Новиков, и уже на улице наносит смертельные удары. Через год - суд первой инстанции приговаривает Новикова к восьми годам лишения свободы по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть", спустя год, заседание по апелляции - адвокат убийцы требует переквалифицировать статью на более мягкую, а прокурор - максимальный срок.

"За обставин, за способом вчинення даних кримінальних правопорушень, з зухвалістю вчинення, при наявності стількох тілесних ушкоджень. Вважаю, що міра покарання являється занадто м'якою", - говорить Максим Очеретяный, прокурор отдела прокуратуры Черкасской области.

Почти за два года судебных разбирательств Новиков не провел под стражей ни дня - все это время он весьма условно находился под домашним арестом. На этом видео сын бизнесмена спокойно отдыхает в одном из черкасских кафе.

На апелляционном заседании Новиков настаивает - условий домашнего ареста не нарушал и даже проходил лечение. Дальше - буквально выдавливает из себя раскаяние.

"Это от сердца, я хочу быть, могу быть полезным потерпевшим я готов помогать в том, что они захотят. Я хотел бы, чтоб мне дали больше свободы и возможностей", - говорит Илья Новиков, подсудимый.

После этого - судья оглашает договор между Новиковым и родственниками погибшего Сергея, согласно которому - родные претензий к нему больше не имеют. И приговаривает Новикова к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком - три года. Гособвинитель в недоумении - как судьи могли переквалифицировать изначальную статью на "убийство по неосторожности".

"Ми переконувалися і в апеляційному суді і в суді першої інстанції - це було саме безпосереднє відео, як відбувалися події, саме умисел їх спричинення", - говорит Максим Очеретяный, прокурор отдела прокуратуры Черкасской области.

"На смягчение приговора, а тем более на переквалификацию статьи".

"Людини вже немає, але різниця в санкції, у відповідальності за це правопорушення, а це вже складова для корупції", - говорит Александр Галкин, юрист.

Прокуратура намерена обжаловать решение в Верховном суде. Правда, следователи бояться, что пока дело дойдет до кассации, подсудимый может сбежать из страны.