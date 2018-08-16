Скандальная книга. На прилавках американских книжных магазинов появились мемуары бывшей помощницы Трампа, которые не на шутку разозлили президента.

Один из первых экземпляров новинки купил в Вашингтоне мой коллега Дмитрий Анопченко.

"Выбита из колеи. Взгляд на Белый дом изнутри", назвала свою книгу темнокожая женщина, которую Трамп увольнял четыре раза. Три понарошку, в рамках телевизионного шоу, которое вел когда-то, а последний раз вполне серьезно, выгнав в декабре прошлого года из Белого дома, где Омаросе Ньюман была помощником президента и отвечала за связи с общественностью.

Пока работала - чиновница отзывалась о шефе исключительно восторженно, теперь же со страниц книги называет Трампа не иначе как "фанатиком, расистом и женоненависником". Пресса еще до публикации смаковала отрывки из книги, а те, кто не любят Трампа, устремились сегодня в магазины, чтобы купить первые экземпляры, пока с полок не размели.

"Каждый хочет прочесть громкую историю в изложении человека, который видел все своими глазами", - говорит Сара Костелло, сотрудница книжного магазина Politics and Prose.

Омаросе подарила критикам Трампа множество поводов для злословия. Написала, к примеру, президент на ее глазах съел листок бумаги из своей записной книжки. Дает сотрудникам странные прозвища, афроамериканцев - называл словом, которое в Штатах считается диким оскорблением. И таких громких, но не подтвержденных никем, историй в мемуарах - масса.

Команда Трампа их опровергает. Сам президент уже назвал свою бывшую советницу "жалкой", а в Твиттере написал - "она о слезами на глазах просила работу", была "порочной" и "неумной", и в Белом доме ее ненавидели.

355 страниц скандальных откровений, провокационное название и не менее провокативный заголовок. Эта книга вряд ли будет бестселлером, а вот поводом для скандала стала еще до того, как появилась на полках. Ведь из нее становится понятно, что Омароса Ньюман такой себе "американский майор Мельниченко"- записывала на диктофон разговоры в кабинетах Белого дома и даже в святая святых администрации - Situation room.

И это вызвало больший шок, чем содержание самой книги. Оказалось, в Белом доме нет металлоискателей на входе в засекреченные помещения - сотрудникам там верят на слово и не проверяют их, а Омаросе это правило нарушила и неизвестно еще, что и где записывала, и какие пленки теперь всплывут. Но этот удар - несмотря на все репутационные потери - команда Трампа переживет.

Похоже, звезда Омаросы закатится также стремительно, как взошла из-за скандала. А вот черед месяц удар предстоит серьезнее. 11 сентября выйдет еще одна книга. Журналисты, которые освещали Уотергейтский скандал и получили за это Пулицеровскую премию, обещают сенсацию покруче "Уотертейта", после которого президент Никсон ушел в отставку.