Украина должна вернуть приоритет финансированию экологических программ - Сергей Рудык [ Редактировать ]
Эко-катастрофа. В реку Самара Днепропетровской области сливают канализационные стоки. Очистные сооружения не справляются. Купаться в реке запрещено. Можно ли спасти водную артерию - расскажут наши корреспонденты.
Разгар дня, на улице плюс 35, а люди на городском пляже в воду заходить не рискуют. Говорят - она грязная и воняет.
"Там крысы бегают. Да. Там крысы бегают. В воде? Да. Прям по берегу".
В этом году открывать зону отдыха здесь не разрешили. Показатели ужасают , только по бактериям кишечной палочки норма превышена в 20 раз.
"Есть причины всему этому, это наши очистные сооружения, они застаревшие, перегружены", - говорит Роман Лебедев, глава комиссии ЖКХ Новомосковского городского совета.
На станцию очистных сооружений в Новомосковске за день поступает около 6 тысяч тонн канализационных стоков. Хотя ее мощность - вдвое меньше.
Станции больше 30 лет, здесь все устарело. Обеспечить необходимую очистку воды она не в состоянии, говорит народный депутат Сергей Рудык. Он взял пробы для лабораторного исследования.
"Ми зараз з вами побачимо, що ж після цієї всієї очистки потрапляе в річку Самара. Мое завдання як діючого політика переконати уряд повернути назад приорітет фінансування державний програм єкологічнмих заходів. Не тільки державної форми власності, а й комунальної. Тому що 90 відсотків очисних споруд водоканалів лежить на громаді", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины.
На очистку водоемов государство выделяет всего по 200 тысяч гривен в год. За эти деньги невозможно привести в порядок ни одну реку, утверждает нардеп. Особенно, если в водоем попадают нечистоты с мусорного полигона, как в селе Кулебовка.
"Весной вода была аж черная, реально черная, ее невозможно было пить. Ею пользоваться было невозможно", - говорит Николай, житель села Кулебовка.
Мусорный полигон находится всего в нескольких метрах от жилых домов, в жару местные задыхаются от вони и дыма. Мусор тлеет.
"Насипається 2,5 метрі, потрібно від 30 до 50 сантиметри грунта. Має пересипатися сміття, назіваеться захоронення. Мі бачимо тут метрів 8 жодної пересипки немає", - говорит Юрий Карачевцев, первый заместитель городского головы Новомосковска по вопросам народно-хозяйственного комплекса города.
С требование закрыть полигон люди обращались к чиновникам, перекрывали дорогу. Но - безрезультатно.
Сергей Рудык заверил местных жителей, что вскоре сюда приедут ревизоры. По результатам проверки, по мнению нардепа, полигон должны закрыть.
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