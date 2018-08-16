Под завалами моста в Генуе могут оставаться еще 10-20 человек, сообщили в прокуратуре города. Известно о 39 погибших, полтора десятка человек остаются в больницах, из них двое, напомню, украинцы. Итальянская власть объявила чрезвычайное положение в регионе

"Пошатнул" мост и политическую ситуацию в стране. Елена Абрамович знает подробности.

Пришло время прояснить несколько принципиальных моментов - заявили сегодня в Еврокомиссии. И после пары слов сочувствия в адрес итальянцев перешли к конкретике - Евросоюз не мешает Италии развивать инфраструктуру, а, наоборот, - помогает. С жалобами на экономность Брюсселя, напомню, после обрушения моста в Генуе выступил итальянский вице-премьер.

"За период с 2014 по 2020 годы Италия должна получить 2,5 миллиарда евро из европейских фондов на инвестиции в сетевую инфраструктуру, такую как трассы и железная дорога. В 2018 Еврокомиссия также утвердила инвестиционный план для итальянских автодорог, который позволит получить 8,5 млрд евро, в том числе и для региона Генуя", - говорит Кристиан Спар, представитель Еврокомиссии.

Не причастен ЕС еще и потому, что два года назад уже проводилась реконструкция рухнувшего во вторник итальянского моста. Он входит в перечень объектов европейского значения, и его состояние должно было соответствовать европейским нормам, подчеркнули в Брюсселе.

"Безопасность таких дорог должна гарантироваться, мониториться и при необходимости улучшаться в соответствии с процедурами, утвержденными директивами ЕС. Проведение этих процедур - зона ответственности национальных органов власти", - говорит Кристиан Спар, представитель Еврокомиссии.

Обрушение моста подорвало и рейтинги правящей партии. Ведь месяц назад министр инфраструктуры предлагал заморозить все крупные проекты строительства дорог. А в самой партии долгое время отрицали опасное состояние конструкции.

"Время от времени нам рассказывают сказку, что мост Моранди рухнет... Этот мост может стоять еще 100 лет, если будет получать обычное техническое обслуживание на стандартные средства".

Эту цитату уже убрали с сайта партии "5 звезд", однако итальянские журналисты подняли ее из архивов. Ситуация становится чрезвычайной не только в районе Генуя, пишут местные СМИ, но и в политическом поле страны.