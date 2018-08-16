16 августа в Ривненской областной детской больнице умер 7-летний мальчик, которого доставили медики с диагнозом "поражение электрическим током".

Двое детей, семи и четырех лет, игрались на улице вблизи трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов на улице Киевская. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током, - сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Его доставили в больницу, однако несмотря реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Медики констатировали смерть ребенка. В полиции начали досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное убийство ребенка".

Тем временем под Ривне массово отравились дети и взрослые.