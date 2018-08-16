Больше всего ПФУ занимал в январе и июне. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вернул большую часть ссуд, взятых из Единого казначейского счета (ЕКС).

Всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 миллиарда гривен, вернул - 40 миллиардов гривен, свидетельствуют цифры, предоставленные министром социальной политики Андреем Ревой, сообщает "Экономическая правда".

Больше всего ПФУ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 миллиарда гривен соответственно.

1 августа 2018 на ЕКС осталось 1,99 миллиарда гривен - худший показатель с февраля 2014 года, когда на счету было 108,1 тысячи гривен.

"Ноль" на ЕКС означает, что государство не может финансировать свои расходы и рассчитываться с долгами.

Напомним, в июле пенсионному фонду Украины дали займ на выплату пенсий.