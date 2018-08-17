В Крыму, в урочище Уч-Кош, загорелся лес неподалеку от места, где уже было возгорание. Об этом сообщается "Корреспондент".

Возгорание произошло на территории Крымского природного заповедника в труднодоступном скалистом месте на гребне хребта. Площадь пожара составляет 300-500 кв. м. Возгорание сопровождается сильным задымлением.

Как сообщается, тушение осложняется сильным ветром. К месту пожара направлен вертолет Ми-8.

Этим летом природные пожары охватили и несколько европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.